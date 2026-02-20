Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos al Precinto de Puerto Nuevo, investigaron un robo, reportado a eso de las 6:40 de la mañana de hoy, viernes, en los predios del Hospital Municipal de San Juan en el Centro Médico de Río Piedras.

Según informó el querellante de 25 años, una mujer mediante amenaza y uso de fuerza lo despojó de su automóvil Toyota Corolla, color negro, del año 2021 y con la tablilla JNN-010.

El perjudicado resultó ileso en el incidente.

La víctima describió a la asaltante como de tez negra y de 25 a 30 años aproximadamente. Al momento de los hechos la mujer vestía una camisa azul marino, y pantalón.

El agente Cristino Salgado Cruz, del Precinto de Puerto Nuevo, investigó preliminarmente y refirió el caso al personal de la División de Robo del CIC de San Juan.