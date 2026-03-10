( Suministrada por la Policía )

Las autoridades solicitaron la ayuda de la ciudadanía para localizar a Shalitza Figueroa Figueroa, de 52 años, cuyo paradero se desconoce desde el 29 de enero, cuando fue vista por última vez en la urbanización Toa Alta Heights, en ese municipio, donde vive.

Su hija, Shalimar Echevarría Figueroa la reportó desaparecida durante el día de hoy, martes, tras narrar que salió del hogar y hasta la fecha se desconoce dónde se encuentra.

Fue descrita como de tez blanca, 5′2″ de estatura, 190 libras, ojos y cabello color marrón y se desconoce la vestimenta que llevaba puesta.

Si posee información que ayude a localizarla llame a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020 o al teléfono (787) 793-1234 extensiones 2463 y 2464.