Una mujer de 63 años y residente de Cayey fue víctima del viejo fraude de la llamada telefónica en la que se le cobra una deuda por el servicio de energía eléctrica, informó la Policía.

El informe policiaco detalla que la perjudicada “recibió a su residencia una llamada telefónica, en la cual una persona que se identificó como empleado de la compañía LUMA, le manifestó que tenía una deuda y que, de no pagar, le estarían desconectando el servicio. Debido a esto, la misma brindó la información de su cuenta bancaria y, acto seguido, alguien realizó tres transacciones, en las cuales se apropiaron de un total de $1,154.60″.

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Los hechos ocurrieron en la tarde de ayer en el sector Morilla, del barrio Rincón, de Cayey.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Caguas continuarán con la pesquisa.

En la página cibernética de LUMA Energy hay una alerta publicada para que se evite los fraudes telefónicos a nombre de la empresa. En la misma se advierte que “LUMA nunca solicitará información personal o financiera por teléfono. LUMA no solicita pagos por medio de tarjetas de débito prepagadas, tarjetas de regalo, PayPal o Venmo. Nunca realices pagos por teléfono utilizando estos métodos de pago”.

“Si recibes una llamada sospechosa en la cual te soliciten un pago inmediato, debes colgar rápidamente y llamar al cuartel local de la policía para reportarlo. Los clientes pueden verificar si tienen pagos pendientes a través del portal de clientes o aplicación móvil Mi LUMA, llamándonos al 1-844-888-LUMA (5862) o visitando uno de nuestros centros de servicio al cliente de la isla”, se añade.