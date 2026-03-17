Agentes de la División de Inteligencia y Arrestos de Bayamón diligenciaron ayer una orden de arresto contra Carla Enid Matos Delgado de 23 años, por cargos de amenaza, alteración a la paz y portación de un arma blanca, tras su captura en la sala de emergencias del Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras.

Los hechos ocurrieron el viernes de la semana pasada en una gasolinera ubicada en la carretera PR-167 de la urbanización Forest Hills, en Bayamón, donde la querellante sostuvo una discusión con su hija de 19 años y su pareja, que es Matos Delgado, por presuntamente apropiarse de unas tarjetas de crédito sin su consentimiento.

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Se alegó que la perjudicada fue amenazada de muerte por la imputada mostrándole un objeto punzante mientras le expresaba palabras ofensivas.

Carla E. Matos Delgado, enfrenta cargos por violación a la Ley de Armas, amenaza y alteranción a la paz. ( Suministrada por la Policía )

Ese día, el fiscal Carlos Rodríguez radicó los cargos y la jueza Carolina Guzmán Tejada, del Tribunal de Bayamón, expidió la orden de arresto con una fianza de $75,000.

El agente Fernand Colón diligenció la orden de arresto.

La imputada prestó la fianza.