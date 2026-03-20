El Departamento de Justicia, a través de la Fiscalía de Mayagüez, presentó hoy cargos contra una mujer identificada como Sherlie Rodríguez Franqui, de 36 años, por maltrato de menores y violación a la Ley de Armas, informó la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres.

Sherlie Rodríguez Franqui, de 36 años, enfrenta cargos por maltrato de menores y violación a la Ley de Armas. ( Suministrada por la Policía )

Según la investigación llevada a cabo por la Policía de Puerto Rico, a cargo de la agente Janitza Rodríguez Hebens, y el Ministerio Público, desde el año 2022 hasta julio de 2025 la mujer mantuvo un patrón de maltrato contra su hija de 14 años, que incluyó agresiones físicas con puños, patadas y golpes con un palo de escoba; insultos; y otras conductas, como estrangularla.

Los hechos se reportaron en el municipio de Mayagüez.

Tras escuchar la prueba presentada por las fiscales Rosa E. Acevedo González y Brittney A. Vázquez Matías, el juez Luis Padilla Galiano, del Tribunal de Mayagüez, encontró causa para arresto en todos los cargos y le impuso una fianza de $15,000.

La imputada quedó en libertad bajo fianza con supervisión electrónica, hasta la vista preliminar señalada para el 10 de abril.