Una mujer llegó al mediodía de hoy, miércoles, al cuartel del distrito de Caguas y entregó a sus dos hijos tras manifestar que no los quería.

La progenitora de los niños de 11 y 12 años de edad, los entregó con sus maletas y se marchó sin dejar dato alguno sobre ella o los menores.

De inmediato, se activó el protocolo y se notificó al Departamento de la Familia que asumió la custodia protectora de los niños.

Los investigadores visitaron la escuela ya que los niños estaban con el uniforme escolar y ya establecieron contacto con la madre por teléfono.

El capitán Harry Solivan, director del CIC de Caguas, indicó que se encuentran en gestiones para entrevistar personalmente a la mujer para conocer porqué dejó a los menores bajo custodia de la Policía.

“Los abandonó en el cuartel. Se nos refirió el caso, comenzamos la investigación ya se hizo gestiones con el Departamento de la Familia que asumió la jurisdicción hasta que tengamos los resultados de la investigación”.

La pesquisa está a cargo de la División de Delitos Sexuales y Mlatrato de Menores del CIC de Caguas.