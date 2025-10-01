Agentes adscritos al Distrito de Cayey investigaron una querella de agresión, reportada por una mujer por hechos ocurridos en la calle Fernando Colón en la barriada el Polvorín, en ese municipio.

A eso de las 11:00 a.m. de hoy, miércoles, se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó sobre una mujer herida con un arma blanca.

Al llegar a la escena en una residencia de dicha comunidad la víctima, que es mayor de edad, manifestó que había sido agredida en diferentes partes del cuerpo por un familiar con un arma cortante. Los motivos no fueron dados a conocer.

Esta fue trasportada a un hospital donde quedó recluida. Su condición es estable.

El agresor, cuyo parentesco con la mujer no fue revelado, se marchó en un vehículo marca Suzuki SX4 color azul, según la querellante.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas.