Una señora atacó, con sus manos y cuchillos, a su yerno anoche, en una casa en la calle Princesa Cristina, de la urbanización Río Grande Estates de ese municipio.

A eso de las 9:38 p.m., alguien llamó a la Policía Municipal de Río Grande al Sistema de Emergencias 9-1-1 reportando la agresión.

Una vez llegaron las autoridades, entrevistaron al perjudicado quien les relató que discutió con su suegra. A consecuencia de ese pleito, la mujer presuntamente lo agredió en el rostro. Luego, la señora tomó dos cuchillos y lo atacó en el brazo derecho, ocasionándole una laceración.

El incidente le provocó también una herida en la cabeza de la agresora.

Ambos recibieron asistencia del personal de emergencias médicas, pero rehusaron ser transportados a una institución hospitalaria.

El fiscal Eliezer Reyes, de la Fiscalía de Fajardo, instruyó la detención de la mujer. Fue ingresada a una celda en espera de la posible radicación de cargos criminales.

El querellante y la presunta agresora fueron citadas hoy a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC).

El policía, identificado como MUN-RIOG0203, investigó inicialmente antes de referir el caso a Reyes.