Una mujer, que entró a casa de su exnovio y causó estragos por este estar en una nueva relación, fue ingresada a prisión por cargos de violencia de género, escalamiento y daño agravado, informó la Policía.

La mujer fue identificada en el informe policiaco como Julitza Altagracia Gómez Miliano, de 29 años y vecina de San Juan.

Ficha suministrada por la Policía de Julitza Altagracia Gómez Miliano, de 29 años y vecina de San Juan. ( Suministrada )

Se informó que, tras una investigación de agentes adscritos a la División de Asuntos Juveniles y Violencia de Género de San Juan, la mujer fue acusada.

“Según la investigación realizada, el 20 de enero de 2026 la imputada se enteró que su exnovio tenía una nueva relación, por lo que llegó hasta el apartamento del perjudicado, forzó la cerradura y obtuvo acceso al interior. Una vez ahí, alegadamente le ocasionó daños en la cocina, sala, pasillo, cuarto principal y closet. Además, le rompió un televisor, un mueble de la sala, manchó con cloro y pintura blanca el piso, muebles, cama del cuarto principal, closet, paredes y ropa”, detalla el informe.

La Policía añadió que, “tras lo sucedido, el querellante y perjudicado fue, junto a su nueva pareja, al apartamento de Gómez Miliano a reclamarle, originándose una discusión y alegada agresión física entre la imputada y la nueva novia del hombre, que dejó heridas visibles en ambas”.

El caso se consultó con el fiscal de turno, quien radicó los cargos antes mencionados.

La prueba se presentó ante la jueza Arelys M. Ortiz, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, quien determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $30,000, la cual no prestó.

La mujer fue fichada e ingresada en el Complejo de Rehabilitación para Mujeres de Bayamón.