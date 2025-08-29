Una mujer resultó herida de bala esta madrugada en la intersección de la calle Vives con la calle Capitán Correa, en Ponce, informó la Policía.

De acuerdo con el informe preliminar, a eso de la 1:30 a.m. el Sistema de Emergencias 9-1-1 recibió una llamada alertando sobre disparos en el área. Más tarde, personal de un hospital del municipio notificó que la víctima había llegado a la institución con una herida de bala.

Al momento se desconoce su condición.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce.