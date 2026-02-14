Una mujer de 36 años fue enviada a prisión, tras intimidar y golpear a su vecina porque no la quería hablando con su esposo, informó la Policía.

Los hechos ocurrieron en la tarde del miércoles en el residencial Covadonga, en Trujillo Alto.

El informe policiaco indica que Sharyce M. Rodríguez Rivera, de 36 años, fue acusada de maltrato a personas de edad avanzada.

“Según la investigación realizada, el 11 de febrero de 2026 a eso de las 12:12 de la tarde, en el residencial Covadonga, en Trujillo Alto, la imputada intimidó y amenazó a su vecina, una mujer de 65 años de edad, a quien llamó vía telefónica para decirle que no se metiera con su marido y que no la quería hablando con él. Luego, al verla por el lugar la cogió por el pelo y le dio contra el contenedor de basura y un vehículo, que se encontraba estacionado al lado del contenedor. Además, la sujetó fuertemente por el cuello con ambas manos y le mordió el dedo índice de la mano derecha, herida que requirió cuatro puntos de sutura en el hospital San Francisco”, precisó la Policía.

La prueba se presentó ante la jueza Rebecca Vera Ríos, del Tribunal de Carolina, quien determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $30,000 a la mujer. No prestó la suma, por lo que fue fichada e ingresada en el Complejo de Rehabilitación para Mujeres en Bayamón.

La Vista Preliminar quedó pautada para 25 de febrero.