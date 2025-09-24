Mujer muere ahogada en playa detrás de hotel en San Juan
Personal de seguridad del hotel localizó el cuerpo esta madrugada.
Una mujer murió ahogada en la playa ubicada detrás del hotel Caribe Hilton, en San Juan, informó la Policía de Puerto Rico.
El incidente fue reportado a las 3:40 de la madrugada de hoy luego que personal de seguridad del hotel alertara a las autoridades tras localizar el cuerpo.
La mujer tenía 30 años y era residente del estado de Carolina del Norte, según la Uniformada. Su nombre no ha sido revelado.
Agentes del precinto de San Juan y Santurce, junto a personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, se encuentran a cargo de la pesquisa junto al fiscal de turno.