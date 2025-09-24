Una mujer murió ahogada en la playa ubicada detrás del hotel Caribe Hilton, en San Juan, informó la Policía de Puerto Rico.

El incidente fue reportado a las 3:40 de la madrugada de hoy luego que personal de seguridad del hotel alertara a las autoridades tras localizar el cuerpo.

La mujer tenía 30 años y era residente del estado de Carolina del Norte, según la Uniformada. Su nombre no ha sido revelado.

Agentes del precinto de San Juan y Santurce, junto a personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, se encuentran a cargo de la pesquisa junto al fiscal de turno.