Una mujer de 28 años chocó en la tarde del viernes, contra un árbol en San Germán, por lo que tuvo que ser trasladada de emergencia al Centro Médico de Río Piedras, informó la Policía.

En el informe policiaco se detalló que la mujer resultó con “una herida abierta con hueso expuesto en su pierna izquierda”.

El accidente ocurrió a eso de las 3:00 p.m. del viernes, en la carretera PR-114, y fue notificado a las autoridades a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

La Policía detalló que “una mujer, identificada como Kalemar García Irizarry, de 28 años, y residente de San Germán, mientras manejaba un vehículo de motor, marca Mercury, modelo Montanier, color blanco, en dirección de sur a norte, cuando al llegar a la dirección antes mencionada, pierde el control y dominio del volante, impactando un árbol”.

La perjudicada fue transportada por Paramédicos a un hospital de la zona, donde fue referida a Centro Médico de Rio Piedras.

El agente Adán Agostini, adscrito al Distrito de San Germán, investigó el accidente.