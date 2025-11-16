Agentes de la Policía de Puerto Rico investigan un robo mediante carjacking ocurrido en el estacionamiento de la farmacia Walgreens, ubicada en la carretera PR-140, en Barceloneta.

Según información preliminar, la querellante, una mujer de 42 años residente del estado de Virginia cuyo nombre no fue divulgado, se encontraba en el estacionamiento del establecimiento cuando fue sorprendida por un individuo que, mediante amenaza y portando un objeto punzante, abordó su vehículo, un Nissan Versa blanco del año 2024, tablilla KHH-523, alquilado a la compañía Alamo en San Juan.

El individuo emprendió la marcha por la carretera PR-2 en dirección hacia Arecibo. Al llegar al semáforo frente a la tienda Walmart en Barceloneta, la perjudicada se lanzó del vehículo, resultando con laceraciones y traumas.

Personal de Emergencias Médicas Estatal le brindó los primeros auxilios y la transportó a una institución hospitalaria en Manatí, donde su condición fue descrita como estable.

El agente José Torres Serrano, adscrito al Distrito de Barceloneta, investiga los hechos de manera preliminar, mientras que agentes de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo asumieron la investigación.