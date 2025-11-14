Una joven radicó esta mañana una querella en el cuartel de Carolina Sur por extorsión y chantaje, a través de una página de internet a la que acudió a buscar ayuda espiritual.

Según el informe de novedades de la Policía, la perjudicada de 22 años, detalló que el 31 de octubre se comunicó con el encargado de la página Templo de Ayuda Espiritual para hacer una consulta.

La persona le indicó que alguien estaba realizando trabajos espirituales en su contra y le solicitó que le enviara dinero por la aplicación de ATH Móvil para poder ayudarla.

Posteriormente, la mujer realizó varias transacciones por dicha aplicación para una cantidad total de $1,540. La más reciente, ayer, jueves, 13 de noviembre.

No obstante, a la fecha de hoy, le siguen solicitando dinero a la víctima indicándole que de no hacerlo harán trabajos de brujería.

El agente Abdiel Santiago, adscrito al Precinto de Carolina Sur, investigó y refirió el caso al personal del CIC de Carolina para que continúen con la investigación.