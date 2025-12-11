Policías municipales de San Juan investigaron una querella radicada ayer por el hurto de prendas valoradas en miles de dólares, en la avenida Luis Muñoz Rivera, en Santurce.

La querellante alegó, que un individuo que labora para una compañía de limpieza de automóviles se apropió de un set de prendas de la marca Bvlgari.

Las cuatro pulseras en oro, cuatro pares de aretes con diamantes negros y varias cadenas de oro, fueron valoradas en $250,000.

El caso se refirió al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de San Juan.