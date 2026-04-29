Una mujer enfrenta cargos de fraude y apropiación ilegal agravada por el robo de miles de dólares en tarjetas de regalo.

De acuerdo con la investigación realizada por agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Propiedad, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, para la fecha de abril de 2021 hasta noviembre de 2025, la imputada se apropió ilegalmente de $118,791.10, mediante tarjetas prepagadas (Gift cards), mientras trabajaba como cajera en la Farmacia Suggeily, en Guánica.

Sospechosa de robo de miles de dólares. ( Suministrada )

La sospechosa fue identificada como Jeselyn Sánchez Ruiz, de 35 años y residente de Guánica.

El caso fue consultado con la fiscal Loraine Pietri Colón, quien instruyó la radicación de los cargos mencionados. La prueba se presentó ante la juez Sisticelie Galarza Quiñones, del Tribunal de Ponce, quien determinó causa, fijando una fianza global de $4mil, la cual prestó mediante fiador privado.

La vista preliminar quedó pautada para el 7 de mayo de 2026.