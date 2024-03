El Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) informó de varias multas y el cierre de talleres de mecánica en los municipios de Utuado, Adjuntas y Lares.

Según indicó el NPPR, visitaron ocho talleres para inspección y encontraron que en tres de estos no había licencia de técnico automotriz, o no tenían el permiso único que otorga la Junta de Planificación para operar, o no contaban con registro de entrada y salida del lugar.

También se apuntó a que ocasionaban problemas ambientales.

No se precisaron los nombres de los talleres multados, pero se indicó que las multas ascendieron a $5,000 y que posteriormente, la Junta de Planificación emitió órdenes de cese y desista de esto talleres por “operar ilegalmente”.

La Policía advirtió que continuará haciendo inspecciones alrededor de la isla.