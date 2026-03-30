El alcalde de la ciudad capital, Miguel A. Romero Lugo, informó la activación de un plan estratégico de seguridad y vigilancia preventiva con motivo de la Semana Santa, dirigido a salvaguardar la vida y propiedad de residentes, visitantes y turistas que se movilizan hacia la ciudad capital durante este periodo de alta asistencia de público.

El operativo especial se extenderá desde el miércoles, 1 de abril, hasta el lunes, 6 de abril, con presencia reforzada de la Policía Municipal, Manejo de Emergencias Municipal y personal de apoyo en distintos puntos de San Juan.

“Semana Santa es una época en la que miles de personas se movilizan hacia la ciudad capital para compartir en familia, participar de actividades religiosas o disfrutar de nuestros espacios públicos. Por eso, hemos activado un plan de seguridad amplio y preventivo que nos permitirá reforzar la vigilancia, atender con rapidez cualquier situación y brindarle tranquilidad tanto a nuestros residentes como a quienes nos visitan durante estos días”, expresó Romero Lugo, en un comunicado de prensa.

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Como parte del plan, la Policía Municipal de San Juan establecerá patrullaje preventivo en áreas de alta concentración de público, incluyendo las playas del Escambrón y el Último Trolley, donde se habilitarán dos centros de comando para reforzar la vigilancia y la capacidad de respuesta. En estas zonas también habrá presencia policiaca a pie, en motoras y en vehículos 4x4 con capacidad para transitar sobre la arena.

Asimismo, se reforzará la vigilancia en la zona marítima mediante la implementación de turnos de 12 horas, con el fin de atender con mayor rapidez cualquier incidente que pueda surgir en el litoral costero de la ciudad capital durante el fin de semana largo.

La Unidad de Tránsito de la Policía Municipal también estará patrullando las principales vías de la capital como parte de una campaña coordinada con la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, enfocada en la prevención de accidentes y en la orientación a conductores durante este periodo de mayor movilidad vehicular.

También integrarán a los cadetes de la Policía Municipal para apoyar la cobertura de servicios religiosos, procesiones y actividades comunitarias relacionadas con la Semana Santa. De igual forma, se mantendrá vigilancia continua en zonas de alta actividad turística y recreativa por motivo del spring break, incluyendo la Placita de Santurce, la calle Cerra, el Viejo San Juan y la calle Loíza.

“Este plan responde a una estrategia preventiva y de presencia activa en las áreas donde sabemos que habrá mayor movimiento de personas. Estamos reforzando nuestros recursos en playas, zonas turísticas, carreteras y actividades comunitarias para actuar con rapidez, prevenir incidentes y mantener el orden en toda la ciudad capital”, dijo, por su parte, Juan Jackson Rodríguez, comisionado de la Policía Municipal de San Juan.

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Por su parte, la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias de San Juan activará del jueves, 2 de abril, al domingo, 5 de abril, recursos adicionales para responder a incidentes en las costas y otras emergencias, incluyendo dos kawasakis con paramédicos y rescatistas, una lancha con personal de rescate y paramédico, dos ambulancias, una unidad de rescate, una unidad de extinción de incendios, personal operacional especializado y equipo de drones aéreos y marítimos como apoyo a las operaciones de vigilancia y respuesta.

“Semana Santa requiere preparación, presencia y capacidad de respuesta. Por eso estaremos activados con personal, paramédicos, rescatistas, unidades marítimas, ambulancias y equipo especializado para atender cualquier emergencia con la rapidez y coordinación que la ciudadanía necesita”, añadió Carlos Acevedo, director de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias.

El Municipio exhortó a la ciudadanía a cooperar con las autoridades, respetar las leyes y tomar las medidas necesarias para su seguridad personal y la de sus familias. Asimismo, se recomendó evitar el uso de las playas del norte debido a las fuertes marejadas y condiciones marítimas peligrosas para bañistas.

“Queremos que cada persona que decida pasar estos días en San Juan pueda hacerlo con tranquilidad y seguridad. Nuestra Policía Municipal, Manejo de Emergencias y los equipos de apoyo estarán desplegados para responder con prontitud y garantizar el orden durante toda la Semana Santa”, añadió Romero Lugo.

Para reportar emergencias, las personas pueden comunicarse al 911, al 787-480-2020 con la Policía Municipal o al 787-480-2222 con Manejo de Emergencias Municipal.