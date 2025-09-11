Un menor de siete años se encuentra en condicion de cuidado luego de chocar contra un vehículo mientras manejaba una bicicleta en hechos ocurridos en la intersección la calle 3 con la calle 8, en el barrio Ingenio del municipio de Yabucoa.

Según se desprende de la información preliminar suministrada por la Policía de Puerto Rico, el niño manejaba su bicicleta en dirección norte a sur por la calle 3 y al llegar a la intersección con la calle 8, descendiendo una cuesta, no tomó las debidas precauciones lo que provocó que impactara con la parte frontal de su bicicleta el lateral derecho de un vehículo Mitsubishi Lancer, color gris, año 2010.

Como consecuencia del impacto, el menor salió expulsado y cayó al pavimento, sufriendo trauma en el área de la cabeza. Este transportado por familiares al Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Yabucoa, donde fue atendido por el médico de turno y posteriormente trasladado al Centro Médico de Río Piedras en condición de cuidado.

Al conductor del vehículo, de unos 23 años, se le realizó la prueba de alco-sensor, arrojando un resultado de 0.000 %.

La fiscal Astrid Rivera, junto a la fiscal Desirée Guzmán, de la unidad de violencia doméstica y maltrato de menores de la Fiscalía de Humacao, se unieron a la investigación y ordenaron ocupar tanto el vehículo como la bicicleta para fines de inspección.