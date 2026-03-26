El juez Rafael Taboas Dávila, del Tribunal de San Juan, declaró no culpable hoy al activista ambiental Alberto de Jesús Mercado, conocido como “Tito Kayak” por el delito de resistencia u obstrucción a la autoridad pública, por duda razonable, confirmó la oficina de prensa de la Administración de Tribunales.

Por su parte, De Jesús Mercado, en su cuenta de Facebook reaccionó con la frase “se acabó el abuso”, al advertir que se proponen en base a la Reforma de la Policía hacer que “paguen por el abuso que cometieron”.

Al tiempo que se expresó satisfecho a la determinación del juez y a los abogados de defensa, a cargo de los licenciados María Soledad Sáez Matos y Jesús Rivera Delgado, de la Sociedad para Asistencia Legal ya que siente que de alguna manera se le hizo justicia a otras personas que han sido atropelladas en otras protestas.

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“Fue un abuso de parte de la Policía con la intención de querer acallarnos y al derecho de manifestarnos...en ese momento en particular hacíamos un reclamo a los abusos de LUMA y entonces más abusos comete la Policía”, expresó Tito Kayak, quien agradeció a las personas que le apoyaron.

Los hechos ocurrieron el 6 de octubre del año pasado, durante un acto de protesta pacífica en la esquina de la calle Del Cristo y Fortaleza, en el Viejo San Juan, cuando presuntamente policías intentaron impedir la colocación de una caseta en el medio de la carretera.

En el lugar se había congregado un centenar de personas tras una convocatoria a través de redes sociales para exigirle la renuncia de la gobernadora Jenniffer González Colón, la cancelación del contrato con LUMA Energy y por los altos costos de energía eléctrica ante un aumento aprobado para esa fecha por el Negociado de Energía de Puerto Rico.

El 20 de diciembre de 2025, el Departamento de Justicia, a través de la Fiscalía de San Juan, le radicó el cargo, bajo la alegación de que iba a instalar una caseta de acampar, razón por la cual los agentes de la Unidad de Contención Motorizada de San Juan le notificaron que desistiera de tal acción porque violaba la ley y salieran frente a las vallas para intervenir con él.

Al activista lo pasaron sobe las vallas de seguridad para ponerlo bajo arresto del lado que estaban los policías.