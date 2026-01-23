La juez Paola N. Morales Vélez, del Tribunal de Primera Instancia de Aibonito, determinó “no ha lugar” en una resolución escrita, a la solicitud para la celebración de una nueva vista preliminar y la desestimación de los cargos presentada el pasado 29 de diciembre por la defensa de Elvia Cabrera Rivera, imputada por el asesinato en primer grado junto a su hija, Anthonieska Avilés Cabrera, de la joven Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años.

Además, en la resolución de 12 páginas emitida hoy, 23 de enero de 2026, la jueza establece que, con relación a los argumentos de prueba potencialmente exculpatoria, al hacer el análisis jurisprudencial, no se cumple con el primer requisito de establecer que existía una evidencia que el Estado, en su investigación, perdió o destruyó.

PUBLICIDAD

La secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, al reaccionar a la decisión destacó que “una vez más, el Ministerio Público, representado por los fiscales Orlando Velázquez y Silda Rubio, prevalece en sus argumentos y demuestra que cuentan con un caso sólido para probar en el tribunal, más allá de duda razonable”.

Gómez Torres reafirmó “el compromiso institucional de hacerle justicia a Gabriela Nicole Pratts Rosario, a su familia y al pueblo de Puerto Rico, conforme a la ley”, en un comunicado de prensa.

La licenciada Mayra López Mulero había señalado previo a la vista argumentativa, que esperaba como mínimo la garantía de una vista preliminar, sosteniendo que el Ministerio Público violó el proceso de ley por supresión de la evidencia exculpatoria antes de una vista preliminar.

Mientras que el fiscal Vázquez se había mantenido firme en que prevalecerían.

“Nosotros entendemos que debe prevalecer la determinación de causa como fue dada por la juez Marilyn Padilla, por primer grado y ley de armas, y que realmente la evidencia que la defensa trae para promover su moción de desestimación, realmente en nada, es exculpatorio, por lo menos en la apreciación de nosotros”, aseguró.

El argumento de los fiscales en este caso es que Elvia Cabrera actuó como una coautora del asesinato al facilitar el arma blanca utilizada para dar muerte a Gabriela Nicole y que existen pruebas que lo sustentan, así como testigos que lo han declarado.

El juicio fue señalado por el juez superior Luis Barrero Altieri, del Tribunal de Primera Instancia de Aibonito para el 13 de febrero, con la selección del jurado.