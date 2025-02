El juez Juan C. Vera Rivera, del Tribunal de Humacao, determinó no ha lugar a la solicitud de Habeas Corpus presentada por la defensa del cantante urbano y compositor musical José Fernando Cosculluela Suárez, conocido como “Cosculluela”, para quedar en libertad mientras se lleva a cabo una vista para la revocación de la probatoria por violencia doméstica, tras ser acusado el jueves pasado por un caso de “hit & run” de jinetes.

No obstante, el juez citó para mañana a las 9:00 a.m. a una vista sumaria inicial de revocación de probatoria para empezar a ver en los méritos si procede o no la misma, confirmó el licenciado Jean Carlos Pérez Nieves, director de prensa de la Oficina de Administración de los Tribunales.

Dependiendo de los resultados del proceso de este miércoles, se podría señalar una vista final de revocación de probatoria, por lo que se mantiene la fecha anterior del 12 de febrero.

Cosculluela deberá permanecer encarcelado.

El licenciado Carlos Aponte, defensa del exponente, había planteado a su llegada al tribunal que la revocación de la probatoria no se hizo conforme a las reglas de procedimiento criminal, porque requieren que el Ministerio Público, al menos, presentara un informe o prueba testimonial.

Además, indicó que esta vista inicial de revocación de probatoria debió pautarse dentro de un término de 36 horas y que tampoco tuvo la oportunidad de debatir la prueba. Mientras que la fiscalía alegó que este proceso se llevó a cabo dentro de la vista de determinación de causa para arresto.

“La regla de procedimiento criminal requiere que, en caso de que el Ministerio Público interese la revocación de una probatoria, tiene que presentar al menos un informe de un trabajador social o prueba testimonial durante la vista. En este caso, no se hizo”, subrayó Aponte, a medios de comunicación, según una transmisión de “Telenoticias”.

La revocación de preliminar de probatoria se llevó a cabo tras determinarse el jueves pasado causa para arresto por conducir temerariamente un vehículo de motor, abandonar una escena, maltrato de animales y destrucción de prueba por el “hit & run” que dejó a dos jinetes heridos y muertos a sus caballos Flecha y Tuco, la madrugada del 12 de mayo de 2024, en Humacao.

Los hechos por los que fue acusado ocurrieron a las 3:36 a.m. del pasado Día de las Madres mientras los jinetes Ischamary Román Medina, de 18 años y Luis De Jesús Rivera, de 34, cabalgaban por la carretera PR-908 del barrio Tejas, en Humacao. De súbito, les impactó de frente un vehículo GMC Hummer de 2022, color blanco. Los caballos fallecieron en el acto.

El vehículo fue recuperado el 16 de mayo de 2024 en el solar de una residencia del sector Aguilar del barrio Palmas, en Arroyo, sin la tablilla.

El Ministerio Público aseguró que posee evidencia de que el artista estaba al volante al momento del accidente.

La jueza Enid Cristina Rivera García, del Tribunal de Humacao, determinó causa para arresto contra el cantante con una fianza de $150,000.

Anteriormente, el artista de 44 años fue sentenciado el 19 de mayo de 2023, por la jueza Marieli Rosario Figueroa, del Tribunal de Humacao, por violación al artículo 3.1 (maltrato) de la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.

El mismo día de la radicación de cargos por el “hit and run”, la fiscalía solicitó que fuera encarcelado provisionalmente por violar las condiciones de la probatoria, por lo que fue ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón.