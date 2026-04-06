La carretera PR-31 justo en la salida 22 hacia el Río Blanco en Naguabo se encuentra intransitaba por una inundación, informó la oficina de prensa de la Policía.

Las autoridades exhortaron a los conductores a ejercer la precaución y tomar rutas alternas.

Debido a que el clima se mantiene inestable, el Servicio Nacional de Meteorología recomendó a la ciudadanía a mantenerse atenta a las actualizaciones de las condiciones del tiempo para hoy.

Personal de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias y Emergencias Médicas Municipal se encuentra realizando rondas preventivas en diferentes comunidades que pudieran resultar afectadas.

En caso de emergencia, comuníquese al 9-1-1 o a la Oficina de Manejo de Emergencias y Emergencias Médicas Municipal al teléfono (787) 874-1222.