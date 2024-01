El Tribunal de Primera Instancia de Arecibo encontró no procesable a Carlos Israel Seín Bravo por el delito de feminicidio por el que fue acusado en octubre pasado.

Se alega que el imputado secuestró y asesinó a golpes a Yeslliam Méndez Nieves en hechos ocurridos en el barrio Esperanza en Arecibo.

Sein Bravo, quien presuntamente admitió que el 6 de octubre golpeó y secuestró a la víctima en medio de una discusión, guió a los agentes hasta el cadáver de esta, que se encontró en una bolsa plástica.

Ficha de Carlos Sein Bravo suministrada por el Negociado de la Policía. ( Suministrada )

Por los hechos fue acusado por delitos de agresión y secuestro e ingresado en prisión al no prestar una fianza de $300,000 que le señaló la jueza Ángela Díaz Escalera.

Relacionadas Acusan por feminicidio hombre que dispuso de cadáver de una mujer en una bolsa plástica en Arecibo

No obstante, el juicio en su contra no ha dado inicio debido a que se activó la Regla 240. La referida regla establece un proceso de evaluación para determinar si el imputado tiene o no la capacidad mental para entender el proceso judicial en su contra.

Seín Bravo será evaluado nuevamente, por lo que el tribunal pautó una vista para el próximo 10 de abril.