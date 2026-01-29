El juez Antonio Negrón Villardefranco, del Tribunal de Primera Instancia de Caguas, determinó hoy, que Christian Serrano Rosario, de 32 años, no es procesable en esta etapa de los procedimientos por el asesinato a puñaladas de su hijo de cinco años, en la víspera del Día de Reyes.

El licenciado Jean Carlos Pérez Nieves, director de prensa de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) en Puerto Rico, indicó que la próxima vista de procesabilidad se pautó para el 26 de febrero para discutir los hallazgos de otra evaluación a la que será sometido el 17 de febrero.

PUBLICIDAD

La vista de Regla 240 de Procedimiento Criminal ordena suspender los procedimientos judiciales cuando hay base razonable para creer que el acusado está mentalmente incapacitado para enfrentar juicio y es incapaz de cooperar con su defensa.

Durante la vista se evaluaron los informes de un psicólogo y de un perito forense, que revelaron que en el examen toxicológico resultó positivo a fentanilo, tramadol, benzodiacepina, buprenorfina y marihuana, según trascendió.

A pesar de la decisión, el licenciado Pérez Nieves dijo que la vista preliminar tiene un señalamiento activo para las 2:00 p.m. de hoy en la sala de la jueza Mibari Rivera Sanfiorenzo, donde se le daría conocimiento de los hallazgos de la vista anterior.

Posteriormente, será reingresado en el Hospital de Psicología Forense.

De la investigación a cargo del agente Elvin Adán Matías, de la División de Homicidios se desprende que el lunes, 5 de enero, en la carretera PR-789, sector El Tamarindo en Caguas, Serrano Rosario cometió el delito de asesinato en primer grado contra su hijo, Chris Ezequiel Serrano Rodríguez, mientras la madre del niño había salido para la farmacia para comprar unas medicinas y lo dejó al cuidado de su padre.

Cuando la fémina regresó al hogar, halló el cuerpo sin vida del pequeño con heridas de arma blanca.