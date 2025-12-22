Unos ocho municipios se encaminan a culminar este 2025 sin asesinatos, de acuerdo con las estadísticas del Centro de Análisis de la Incidencia Criminal y Esclarecimiento de Delitos de la Policía.

Lares, Maricao, Añasco, Culebra, Ciales, Hormigueros, Orocovis y Rincón son los únicos pueblos que, hasta ayer, 21 de diciembre, no habían presenciado este tipo de crímenes en sus calles, reveló el coronel Manuel De Jesús Treskow, director de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC).

De este grupo, Lares figura como el de menor incidencia de asesinatos en la Isla desde 2020, con solo un caso reportado en los pasados cinco años.

El único año que ese municipio cerró con un crimen fue el 2023, cuando en el mes de noviembre se reportó un caso de feminicidio íntimo y suicidio en el barrio Callejones.

Le sigue Maricao, que no reportó crímenes en los años 2020, 2023, 2024 y hasta el momento en este 2025.

A base de la fórmula universal para medir la tasa de asesinatos “per cápita”, en Puerto Rico se cometen 14 asesinatos por cada 100,000 habitantes, lo que muestra una disminución considerable si se compara con el año 2011, que alcanzó la cantidad de 37 por cada 100,00 habitantes, comentó por su parte, el coronel Carlos Cruz, jefe de la Superintendencia Auxiliar de Operaciones Especiales.

Según las autoridades, hay numerosos factores que pueden repercutir para que en estos municipios la incidencia sea nula o casi ninguna, entre ellos el tipo de convivencia con un estilo de vida diferente que mantienen ya que la mayoría de su población se conoce, la distancia en el que están localizados y las vías de acceso disponibles.

“Son personas que no están sintiendo lo que es el crimen y el trasiego de drogas como sería en las ciudades más pobladas. Allí básicamente residen en los campos (zona rural), no están expuestos a lo que son estos delitos como el uso de drogas en las escuelas, si hay es en menor escala, porque no se dan en la misma dimensión de otras ciudades”, comentó De Jesús Treskow.

El 54.5% de los crímenes este año en Puerto Rico está vinculado con el trasiego de drogas.

Sobre el patrón general de los asesinatos, observó que, a mediados de diciembre el 54.5% está vinculado con el trasiego de drogas, un 34% en peleas, rencillas, venganzas o discusiones que también podrían relacionarse con el primer motivo o dejar víctimas colaterales.

También expuso que un 52% de las víctimas de este tipo de violencia eran reincidentes, con antecedentes penales estatales y federales involucrados en actividad criminal continuamente y casi la misma cantidad no tenían antecedentes penales, a pesar de que ello no implica que no estuviesen delinquiendo, aclaró Treskow.

Explicó que el esclarecimiento de estos casos también es otra de las variables que contribuye a que no haya incidencia criminal ya que el mismo se ha incrementado en un 42%, lo que los coloca dentro de los estándares por los que se rigen que tienen un margen de 35 a 45%.

Estas tasas se lograron debido al plan establecido entre el SAIC y el SAOC, que incluye las intervenciones de las divisiones de Drogas y Narcóticos, la ofensiva contra los gatilleros, la estrecha colaboración con el Departamento de Justicia, que ahora cuenta con un fiscal de la División de Crimen Organizado en cada una de las regiones y los avances del Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

La ocupación de armas ilegales del SAOE a esta fecha sobrepasa las mil, sin contar intervenciones de otras unidades.

8 Fotos Estos ocho pueblos son los únicos que, hasta ayer, 21 de diciembre, no habían presenciado este tipo de crímenes en sus calles.

Clave el ICF

Otra herramienta útil se encuentra en el ICF, que en el 2024 estableció el primer Centro de Inteligencia Criminal de Armas de Fuego, adquiriendo tecnología avanzada para analizar casquillos de bala, rastrear su uso en crímenes y conectar armas ilegales, agilizando investigaciones y fortaleciendo la correlación de evidencia a nivel nacional e internacional, lo que mejora la capacidad de la Policía para resolver delitos violentos y desarticular el tráfico ilegal.

Al preguntarle si han logrado recuperar la confianza del pueblo, el jefe del SAIC sostuvo que ha observado a la ciudadanía colaborando estrechamente en el esclarecimiento de casos.

“Hemos recibido mucha información anónima, a través de informantes y a través de confidentes de la Policía, que da resultados. Para mi entender se ha rescatado bastante la confianza del pueblo en la Policía”, aseveró.

De Jesús Treskow, reconoció que a pesar de que pueda existir una percepción de que la violencia está sin freno rebatió esa premisa con las estadísticas de asesinatos de los últimos 25 años que reflejan una tendencia a que el 2025 termine como el de menor muertes violentas en dicho período.

“Lo que son el mes de febrero, marzo, mayo, noviembre y posiblemente diciembre terminemos como los meses con menos asesinatos en los últimos 25 años y si todo sale como nosotros esperamos este año va a ser el de menos asesinatos en los últimos 25 años también”, subrayó el coronel, al responder que solo tienen tres muertes sin causa determinada.

Este año han ocurrido 17 feminicidios íntimos, una diferencia de cinco menos que en el 2024 y hasta la primera quincena de este mes un total de 39 mujeres en contraste con 53 en el 2024, por diferentes motivos.

“Espero que la gente continúe cooperando con la Policía de Puerto Rico. En la Policía los que están trabajando son hombres y mujeres comprometidos con el esclarecimiento de estos casos y no tenemos ningún caso cerrado, todos los vamos a estar investigando no importa el año en que ocurrieron”, finalizó.

El patrón general de estos casos continúa igual que en años anteriores. El 42% de los asesinatos ocurrió en horario de 8:00 p.m. a 4:00 a.m., en un 90% de los casos se utilizaron armas de fuego, en su mayoría en el fin de semana y un 57% en la vía pública.