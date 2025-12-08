Una ciudadana de 82 años radicó hoy una querella por fraude y estafa, por hechos ocurridos en la comunidad Palma Planteation, en Palmas del Mar, en Humacao.

Según alegó la querellante, contrató a una persona el 28 de marzo de 2024 para la construcción de unos gabinetes de cocina por los cuales se le hizo un estimado de $12,400.

No obstante, a esta fecha no se los han instalado ni devuelto el dinero ya que el contratista no le responde.

La División de Delitos contra la Propiedad y Fraude del CIC de Humacao tiene a cargo la pesquisa.