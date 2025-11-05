Un adulto mayor fue atropellado esta mañana en la calle Luis Muñoz Rivera, frente a un banco, en Maunabo, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

A eso de las 10:30 a.m., se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó sobre el accidente de tránsito.

En la escena los patrulleros encontraron a un peatón de 83 años, aún sin identificar, quien fue impactado por un vehículo, resultando herido en diferentes partes del cuerpo.

El perjudicado fue examinado por paramédicos. Luego de sutraslado a una sala de emergencia se informó que la condición es estable al momento.

El conductor involucrado se detuvo en la escena.

La investigación está a cargo de la agente Brenda León Díaz.