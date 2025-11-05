Octogenario resulta herido tras ser atropellado en Maunabo
El conductor se detuvo en la escena del accidente.
Un adulto mayor fue atropellado esta mañana en la calle Luis Muñoz Rivera, frente a un banco, en Maunabo, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.
A eso de las 10:30 a.m., se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó sobre el accidente de tránsito.
En la escena los patrulleros encontraron a un peatón de 83 años, aún sin identificar, quien fue impactado por un vehículo, resultando herido en diferentes partes del cuerpo.
El perjudicado fue examinado por paramédicos. Luego de sutraslado a una sala de emergencia se informó que la condición es estable al momento.
El conductor involucrado se detuvo en la escena.
La investigación está a cargo de la agente Brenda León Díaz.