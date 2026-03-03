( Suministrada por la Policía )

Agentes de la División de Inteligencia y Arrestos de Bayamón, diligenció ayer una orden de registro y allanamiento a una camioneta ocupada el domingo como parte de una investigación en curso donde ocuparon sobre 30 libras de marihuana.

De acuerdo con la información preliminar, los agentes intervinieron en el expreso Román Baldirioty de Castro, antes de la salida 7 en Carolina, con los ocupantes de una guagua Toyota Tacoma, color negro y del año 2024.

Tras solicitar la asistencia de la Unidad Canina, el perro olfateador detectó que en su interior había sustancias controladas.

Una vez se diligenció la orden, se ocuparon 31 libras de marihuana en el interior, así como un cigarrillo y un frasco de la misma droga, siete pastillas sin identificar, tres billetes de $100 presuntamente falsos, una pistola Glock modelo 27 calibre .40 con dos cargadores y 22 municiones.

Según se informó, relacionado con estos hechos se arrestaron a tres hombres, uno de los cuales posee licencia de armas, vigente.

El caso será consultado hoy, con el fiscal de turno para la posible radicación de cargos.