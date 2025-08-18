Una intervención rutinaria por violación a la Ley (22) de Vehículos y Tránsito culminó con el arresto de un conductor y el pasajero tras intentar evadir a los agentes interventores que observaron a simple vista un cargador de pistola.

Según la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico, el agente Jaleel Pérez Encarnación, adscrito al “Plan Preventivo de la unidad turística de Isla Verde, a eso de las 12:13 a.m. de hoy, lunes, detuvo el el automóvil Toyota Corolla con la tablilla KKZ-641, frente al condominio Playa Serena.

El mismo era conducido por Zuriel Omar García García de 20 años y de Santa Isabel y David Azocar Rosado de 24 años, de San Juan, quien estaba en el asiento del pasajero.

Se alega que transportaban un cargador, que resultó ser marca Glock con capacidad para 12 balas calibre .40, que fue divisado cuando fueron detenidos por el agente Héctor Pérez Flores, quien le solicitó al conductor la licencia de portación de armas de fuego y al no proveerla se les solicitó que se bajaran del carro.

Mientras el pasajero era arrestado, el conductor huyó a pie hacia el hotel Courtyard by Marriott Isla Verde Beach Resort , donde saltó el portón para entrar al estacionamiento.

García García se hizo pasar por un cliente del hotel y entró al casino. La seguridad del hotel le permitió a los policías el acceso a sus cámaras de seguridad y lograron identificarlo. Finalmente lo arrestaron en el baño del casino, según se relata en el informe de novedades.

En el vehículo se ocupó un cargador marca Glock, color negro con capacidad para 13 municiones calibre .40. 2 cargadores de rifle amarrados con cinta adhesiva con un total de 61 municiones calibre 7.62. (para rifle), una munición .40 y parafernalia.

El caso será consultado con la Fiscalía de Carolina para radicación de cargos.