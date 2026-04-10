( Suministrada por la Policía )

Al menos una decena de armas de fuego ilegales y sustancias controladas fueron ocupadas hoy por agentes de la División de Drogas Metropolitana, mientras diligenciaban una orden de allanamiento en una residencia de la barriada Jurutungo, en Hato Rey.

En la residencia los agentes arrestaron a dos hombres y una mujer, presuntos miembros de una organización criminal que opera en ea comunidad.

Al momento, se han ocupado diez armas de fuego, municiones, cargadores, 120 piezas de sustancias controladas tales como, cocaína, marihuana, pastillas de medicamentos controlados y dinero en efectivo.

Incautaron un automóvil marca Hyundai Venue, color negro, el cual fue sellado para diligenciar próximamente una orden de registro y allanamiento en busca de material delictivo.

La intervención responde a investigaciones sobre incidentes de violencia en la zona metropolitana.

El caso será consultado con la fiscalía para la radicación de los cargos correspondientes.