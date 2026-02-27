El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo diseminó una ficha de Samuel Hernández Ventura, de 48 años, quien es buscado como presunto sospechoso del asesinato del hijo de su expareja ocurrido en la mañana de ayer, jueves, en las parcelas Aguas Claras, en Ceiba.

Agentes intervinieron a media mañana de hoy con una grúa Ford F-550 Super Duty, color blanca y del 2016, que remolcaba por la carretera PR-185, frente a una gasolinera en Canóvanas, el vehículo que se alega pertenece a Hernández Ventura.

Este fue descrito como un Infiniti Q50, color rojo, del 2015 y con la tablilla INW-819, el cual fue ocupado.

El capitán Edwin Collazo, director del CIC, indicó más temprano que desde ayer varias divisiones de la Policía realizan búsquedas en la zona este en busca de Hernández Ventura, señalado por testigos como responsable del asesinato a balazos de un empleado de ornato del Municipio de Ceiba mientras laboraba.

“Es el sospechoso del asesinato, se está buscando por estos hechos de ayer”, indicó Collazo.

La víctima fue identificada por su progenitora en la escena como José Luis Ortiz Peña, de 28 años y vecino de Ceiba, quien era hijo de un policía del área policíaca de Humacao.

“Esto fue un crimen abusivo, no hay razón para el asesinato de este muchacho”, exclamó el director del CIC, al tiempo que solicitó la colaboración de la ciudadanía para dar con su paradero.

Sobre el motivo del crimen, el funcionario declaró ayer que el ángulo que ha cobrado fuerza está relacionado con algún tipo de represalia o amenaza por un incidente ocurrido con su progenitora tras separarse del individuo hace varios meses.

Si lo has visto, llama a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al 787-343-2020 o al 787-863-3240.

La agente Luz Sánchez, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Fajardo junto al fiscal Ramsés Aguayo, investigaron la escena.