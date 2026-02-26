Un empleado de la brigada de ornato del Municipio de Ceiba fue asesinado esta mañana mientras laboraba en el kilómetro 56.5 de la carretera PR-3, en las parcelas Aguas Claras, en ese municipio, informó la Policía de Puerto Rico.

Según información preliminar, la víctima recibió varios disparos que le causaron la muerte en el acto, a eso de las 6:55 a.m., de hoy, jueves. El padrastro figura como persona de interés, pero no ha sido localizado para interrogatorio.

El capitán Edwin Collazo, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, identificó a la víctima como José Luis Ortiz Peña, de 28 años y vecino de Ceiba.

Sobre el motivo del crimen, el funcionario declaró que el ángulo que ha cobrado fuerza está relacionado con algún tipo de represalia por un incidente ocurrido con su progenitora sobre el cual tienen que corroborar la versión con ella.

La agente Luz Sánchez, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Fajardo junto al fiscal Ramsés Aguayno, investigaron la escena.