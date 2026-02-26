El Departamento de Justicia, a través de la Fiscalía de Bayamón, presentó esta tarde cargos contra Aramarie Negrón Gutiérrez, de 34 años, imputada de prender fuego y causar la muerte a Eduardo Serrano Martínez, de 72 años, informó la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres.

Los fiscales Roberto Hernández Ramos y Rosalyn García Pastrana, de la Fiscalía de Bayamón a cargo del fiscal Gabriel Redondo, presentaron cargos contra la mujer por los delitos de asesinato en primer grado, incendio agravado, daño agravado, y maltrato de menores.

Un juez del Tribunal de Bayamón encontró causa en todos los delitos imputados y le fijó una fianza global de $1.05 millones, la cual no pudo prestar. La vista de conferencia fue citada para el 4 de marzo de 2026 y la vista preliminar para el 10 de marzo 2026 en la sala 404 del Tribunal de Bayamón.

Según la investigación de la Policía de Puerto Rico, a cargo del agente Wildanil Robles Rodríguez, y el Ministerio Público, la imputada cometió el delito de incendio agravado en contra del perjudicado Serrano Martínez, el día 23 de febrero de 2026 en la Urbanización Lomas Verdes de Bayamón, donde residía con su señora madre, su padrastro y su hija. Los hechos ocurrieron en presencia de su hija, una menor de 13 años. Como consecuencia de estos hechos, la imputada le causó heridas de gravedad al perjudicado que le provocaron la muerte.