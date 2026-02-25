El septuagenario que fue incendiado, presuntamente, por su hijastra en su residencia de la calle Fresas en la urbanización Lomas Verdes, en Bayamón, falleció este martes en el Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras.

El capitán Raúl Negrón, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, confirmó la información.

La víctima, que presentaba quemaduras de primer, segundo y tercer grado en el cuerpo, fue identificada como Eduardo Serrano Martínez, de 72 años.

El capitán Negrón explicó que se hacen gestiones con la fiscalía para radicar cargos criminales esta tarde contra la sospechosa, quien había resultado con quemaduras en el incidente y ya fue dada de alta.

Los hechos ocurrieron a la 1:37 p.m. cuando la progenitora de la detenida alegó mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que la mujer, que presuntamente es paciente mental, se encontraba frente a su casa en actitud agresiva.

Al llegar el patrullero escuchó a personas gritando y observó en la marquesina de la residencia a un hombre en una silla de ruedas con quemaduras en todo el cuerpo.

En la escena, se le leyeron las advertencias, las cuales firmó y se arrestó a la mujer de 34 años, tras ser señalada por testigos como la autora de los hechos.

Su hija de 13 años, sufrió quemaduras leves.