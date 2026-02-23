Un ciudadano resultó con quemaduras en un incendio reportado esta tarde en su residencia de la calle Fresa de la urbanización Lomas Verdes, en Bayamón, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

La querella se reportó a la 1:31 p.m. de hoy, lunes, cuando una mujer, que presuntamente es paciente de salud mental, acudió a la residencia de sus padres y como no pudo entrar se alega que inició un incendio.

Un hombre, que no se ha precisado su parentesco, resultó con quemaduras en difrentes partes del cuerpo por lo que fue trasladado a un hospital. De inmediato no se informó su condición.

La sospechosa está en custodia de la Policía.