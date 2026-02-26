La Policía identificó como Kevin Omar Torres Medina, de 18 años, al joven que fue asesinado al mediodía del miércoles en la cancha del residencial Colombus Landing, en Mayagüez.

Según informó la Uniformada, Torres Medina fue reconocido por un familiar y era residente del municipio.

El incidente se reportó alrededor de las 12:57 p.m. mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó sobre disparos. Al llegar al lugar, la Policía encontró a Torres Medina con heridas de bala en distintas partes del cuerpo.

El agente Iván Plumey, adscrito al distrito de Mayagüez, realizó la investigación preliminar junto al agente Gabriel Izquierdo, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez, en colaboración con el agente Olfret Ortiz, de Servicios Técnicos, y la fiscal Mayleen Colón.