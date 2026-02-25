La División de Violencia de Género y Asuntos Juveniles del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Guayama esclareció hoy siete casos de maltrato de menores y delitos sexuales, mediante la radicación de cargos criminales de parte del Ministerio Público.

El plan de trabajo se coordinó con la fiscal de Distrito de Guayama, Lynette Velázquez Grau, con el propósito de asegurar un proceso estructurado y conforme a derecho, informó la Policía de Puerto Rico en un comunicado de prensa.

Entre los casos esclarecidos figura un incidente de delitos sexuales contra una adolescente de parte de un conocido de la familia.

PUBLICIDAD

Se imputa a Luis Rafael Ortiz Torres, de 61 años y vecino de Salinas, haber agredido sexualmente a una menor de 17 años en hechos ocurridos en el año 2023. Tras la denuncia, se activaron los protocolos correspondientes, incluyendo notificación al Departamento de la Familia.

La agente investigadora Iraida Flores Franco consultó el caso con la fiscal Dayanna Rosario Cintrón, quien radicó los cargos por maltrato de menores al amparo de Ley para el Bienestar y Protección Integral de la Niñez; proxenetismo, rufianismo y comercio de personas agravado y agresión sexual.

La prueba se presentó ante la jueza Cinthia Vázquez Peña, del Tribunal de Guayama, quien determinó causa para arresto y le señaló una fianza global de $3 millones.

Además, se radicaron cargos contra Fiama Marie Rosario Figueroa, de 29 años, por maltrato físico a su hijastra de 8 años, por hechos ocurridos el 20 de junio de 2024, en los predios de un residencial en Guayama.

Durante la investigación inicial, se estableció que el incidente surgió a raíz de una discusión entre dos adultas relacionada con una prueba de ADN, la cual escaló a una confrontación física en presencia de los hijos menores de ambas partes.

En medio del altercado se denunció que la menor fue agredida, luego de sujetarla por un brazo y arrojarla al suelo donde le propinaron patadas en diferentes partes del cuerpo, por lo que recibió asistencia médica.

La agente investigadora Yanixia Sánchez Soto consultó el caso con la fiscal Bethzylee Correa Vázquez, quien radicó un cargo por maltrato de menores.

PUBLICIDAD

La misma jueza determinó causa para arresto y le señaló una fianza global de $30,000.

Asimismo, Maricarmen Fernández, y Perla D. Fernández, de 39 y 43 años respectivamente, enfrentan cargos por haber agredido físicamente a un menor y emitir expresiones amenazantes en su contra.

La pesquisa reveló que el 7 de abril de 2025, a las 2:40 p.m., en la escuela Rafael López Landrón, de Guayama, Maricarmen presuntamente agredió con la mano en el pecho a su nieto menor de edad mientras emitía expresiones amenazantes dirigidas a los menores presentes.

Durante el incidente, Perla, supuestamente profirió amenazas verbales contra el personal escolar, los menores y la madre de estos. Ante la situación, un guardia de seguridad intervino y retiró al menor del lugar.

La agente investigadora Wanda López Montañez consultó el caso con la fiscal Bethzylee Correa Vázquez, quien radicó cargos por maltrato de menores e incumplimiento de órdenes de protección. Se determinó causa para arresto contra las dos mujeres con una fianza de $125,000.

Se esclareció la querella de un adolescente de 15 años que alegó que fue víctima de actos lascivos de parte de Héctor R. Meléndez Hernández, de 74 años y vecino de Santa Isabel.

Por estos hechos investigados por la agente Erika Espada Rivera, la fiscal Naomi Maldonado Pagán radicó cargos por actos lascivos y se le señaló al septuagenario una fianza de $40,000.

Otra pesquisa culminó con la radicación de cargos por la agresión contra menor de 17 años a Jomar Santiago De Jesús, de 18 años y vecino de Arroyo. La lesión que le ocasionó requirió tratamiento médico.

PUBLICIDAD

La agente investigadora Sheyla Dones Díaz se consultó con el fiscal Michael Mir quien instruyó los cargos por agresión grave y tras determinarse causa para arresto se señaló una fianza global de $1,000.

La misma fiscal radicó cargos agresión grave a Jayleen Alicea y Luis A. Ortiz Moret, de 28 y 25 años, por maltrato a sus dos hijos de 2 y 7 años. El Departamento de la Familia intervino y asumió custodia preventiva.

El niño de siete años fue llevado a una institución hospitalaria el 20 de noviembre de 2025, luego de haber sufrido una lesión en el área del pómulo derecho, presuntamente causada por su madre al golpearlo con una botella mientras residía con ella en un complejo residencial del municipio de Guayama

La agente investigadora Sheyla Dones Díaz se consultó con la fiscal Naomi Maldonado Pagán quien radicó un cargo por agresión grave y tras la determinación de causa para arresto se le señaló una fianza global de $105 mil.

Mientras que, Joannette Cruz Fiol, de 39 años y vecina de Salinas, enfrenta cargos ya que se alega que agredió su hijo de 9 años utilizando un objeto que le provocó lesiones en la espalda.

La agente investigadora Erika Espada Rivera consultó el caso con la fiscal Dayanna Rosario Cintrón, quien instruyó los cargos por maltrato de menores. Se determinó causa para arresto contra ambos, con una fianza de $25,000.

Las investigaciones fueron supervisadas por el director del CIC del área de Guayama, inspector José A. Torres Ruiz, y el director auxiliar del CIC, teniente Edwin Goden Crespo. Además, se contó con la colaboración de los tenientes Edwin Figueroa Malavé, Odalys Meléndez Santiago y Michelle M. Ortiz Miranda.

PUBLICIDAD

“La protección de nuestros menores es una prioridad absoluta para la Policía de Puerto Rico. Estos casos reflejan el compromiso firme de nuestros agentes y fiscales para investigar a fondo, recopilar evidencia y garantizar que toda persona que atente contra la integridad de un menor enfrente las consecuencias legales correspondientes”, dijo el superintendente de la Policía, Joseph González Falcón, en comunicado de prensa.

Por su parte, el inspector Torres reafirmó su compromiso para proteger a las víctimas y fortalecer la confianza de la ciudadanía.