Bajo el lema “Elijo ser cambio”, la cantante Ana Isabelle y diez artistas plásticos puertorriqueños, entre estos Antonio Martorell y Pablo Marcano, se sumaron a la campaña educativa y de prevención de la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud de Puerto Rico. La iniciativa estuvo motivada por la ola de casos de maltrato infantil.

“Creemos profundamente que un país libre de violencia contra la niñez y la juventud sí es posible. Por eso, todos los días trabajamos desde el terreno, ofreciendo servicios directos, acompañando a las familias, educando, abogando y compartiendo conocimiento para que más personas puedan sumarse al cambio. La prevención y la educación son parte esencial de ese camino. Con la campaña educativa ‘Elijo ser cambio’ queremos recordarle a nuestra gente que cada persona cuenta y que todas y todos tenemos un rol en la protección de la niñez. Hemos comenzado el año enfrentando una realidad dolorosa, con casos graves de maltrato infantil. El pasado año se registraron 17,238 referidos por maltrato en Puerto Rico y actualmente más de 2,100 menores se encuentran bajo la custodia del Departamento de la Familia. Estas cifras no pueden dejarnos indiferentes. Creemos en la capacidad de las personas y de las comunidades para transformar la sociedad. Elegir denunciar, crear conciencia y asumir un compromiso colectivo puede marcar la diferencia. Nos toca cuidar, proteger y garantizar que nuestros niños y niñas crezcan libres de violencia”, expresó mediante comunicado de prensa Marcos Santana Andújar, presidente de la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud de Puerto Rico.

Santana Andújar agradeció a la cantante Ana Isabelle y a los artistas plásticos que, como parte de la campaña de la Red, donarán su talento al evento “Elijo ser cambio: Armonía, Paz y Esperanza” el sábado 14 de marzo a las 5:00 pm en el Centro de Bellas Artes de Caguas. Esa noche habrá un Conversatorio de los artistas plásticos que han donado obras de arte que estarán disponibles en una subasta silente a beneficio de la Red.

En el evento, Ana Isabelle cerrará la velada con su espectáculo musical, que incluirá la canción “Arcoiris”, la cual compuso como tema de la campaña de la Red. Los diez artistas plásticos que donarán sus obras son: Antonio Martorell, Pablo Marcano, Eduardo Texidor, Arq. Mara Torres, Lex Tirado, Muñeca Parra, Waded Alvarado, Jolinette Pérez, Mónica Paola Rodríguez y Rafael Tarazona.

Ana Isabelle, tras visitar un centro de servicios de la Red, indicó en la comunicación escrita que “me uno con entusiasmo y alegría a la Red porque creo profundamente en el poder de la niñez y en la responsabilidad que tenemos como sociedad de protegerla. Los primeros años de vida son los que nos forman, los que nos marcan emocional y humanamente, y de esa base depende el tipo de adultos que seremos mañana. En Puerto Rico estamos viviendo momentos difíciles, con demasiadas historias de maltrato y violencia que nos duelen como país, y siento que es urgente alzar la voz desde el amor y la acción”.

La cantante añadió que “a través de mi canción Arcoíris y de mi compromiso con esta causa, quiero aportar mi granito de arena para apoyar a la niñez puertorriqueña, promover una crianza llena de amor, educación y respeto, y recordar que somos muchos más los buenos. Nuestros niños son el futuro, y merecen crecer seguros, amados y con la oportunidad de convertirse no solo en grandes profesionales, sino en seres humanos felices, empáticos y con un corazón dispuesto a seguir creciendo. El cambio que necesita Puerto Rico para vivir en armonía, paz y esperanza comienza con nosotros, en nuestras familias y comunidades. Por un mejor futuro para nuestra niñez, todos podemos elegir ser cambio”.

Santana Andújar exhortó al público a apoyar la Red en este evento. “Hablar de prevención es llegar con el mensaje preciso a las comunidades. Cuando la gente se pregunta qué puedo hacer, la respuesta es “elige ser cambio” en tu casa, en la comunidad, donde estés. Además, apoyar a organizaciones como la Red que trabajan con servicios de prevención con las familias. Todos los fondos que se recauden en este evento irán a servicios directos a la comunidad para detener la violencia”, comentó Santana Andújar. El presidente de la Red agradeció al Municipio de Caguas, al Municipio de Juncos y a la organizadora del evento Enery Ortiz, voluntaria de la Red, por su respaldo a esta campaña “Elijo ser cambio”.

Los boletos para el evento “Elijo ser cambio: Armonía, Paz y Esperanza” están disponibles en Ticketera.com.