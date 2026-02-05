La investigación sobre las circunstancias que motivaron ayer, miércoles, a una madre a dejar a sus hijos de 11 y 12 años en el cuartel del Distrito de Caguas se extenderá al menos durante una semana en busca de corroborar la versión ofrecida por la mujer durante un extenso interrogatorio por instrucciones de la fiscal Sharlynne A. Sánchez Ocasio.

El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, capitán Harry Solivan, explicó que la mujer hizo alegaciones sobre las razones que confrontó para tomar la decisión, las cuales por el momento están en proceso de ratificación.

“Nosotros luego de realizar la entrevista con la dama, ella hizo unas manifestaciones y alegaciones sobre lo que provocó que llegara hasta el cuartel y dejara a los niños allí. Esas alegaciones la fiscal instruyó a que se corroboraran. Durante estos días vamos a estar investigando las alegaciones que ella nos dio”, detalló el capitán.

El jueves de la semana próxima, la mujer, que es vecina de Juncos, tiene una cita de seguimiento del caso en la Fiscalía de Caguas.

Agregó que hay maneras de corroborar las alegaciones de la madre de los menores, así que se encuentran trabajando en ese aspecto de la pesquisa, pero no pudo adelantar si consideran que la mujer los abandonó o los entregó voluntariamente.

Sobre una visita que hizo a un psicólogo con sus hijos previo a llegar al cuartel de la Policía, los agentes indagarán también, sostuvo el director del CIC.

Los menores que cursan el sexto grado quedaron en custodia del Departamento de la Familia.

El padre biológico de los menores fue entrevistado en la tarde de ayer y manifestó que hace más de ocho años que se puso fin a la relación con la progenitora de sus hijos. Además, expresó que solicitaría su custodia.

En el 2019 ocurrieron unos hechos con el hombre que también serán ratificados por los investigadores.

Los menores estaban en buen estado de salud y se expresaron “excelente” sobre su mamá, reveló Solivan.

“Los niños físicamente se encontraban en buen estado de salud, excelentes condiciones, muy atentos, súper capacitados y comprendiendo el proceso que se estaba realizando.

A eso de las 10:40 a.m. de ayer, miércoles, la madre de los menores llegó con una maleta con ropa de los niños y le manifestó al retén que no los quería, “que hicieran lo que quisieran con ellos”, dejándolos en el cuartel, según surge de la querella.

La agente Lizandra Aponte, adscrita a la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del CIC de Caguas bajo la supervisión de la sargento Hilda González Báez, tienen a cargo la pesquisa.