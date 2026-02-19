El líder juvenil del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Jadhiel Andrés Cedeño Gómez, permanecerá encarcelado en lo que se realiza el proceso judicial en su contra por explotación sexual de menores.

La decisión la tomó este jueves la magistrada federal Giselle López Soler en un documento publicado en el expediente criminal del joven de 22 años, quien ocupaba el cargo de coordinador del comité de asuntos LGBTTQI+ de la Juventud del MVC.

“El acusado ha presentado pruebas suficientes para refutar la presunción, pero después de considerar la presunción y los demás factores que se analizan a continuación, se justifica la detención”, determinó la magistrada, al negarle el derecho de quedar en libertad bajo fianza.

Entre los argumentos que identificó como suficientes para mantenerlo encarcelado destacó que se le acusa de crímenes cuyas víctimas son menores de edad.

Además, la magistrada identificó que “el peso de la evidencia contra el acusado es contundente; sujeto a un largo período de encarcelamiento si es declarado culpable”.

Cedeño Gómez fue apresado el pasado jueves, 12 de febrero, por cargos de coacción y seducción de un menor o intento, recepción de material pornográfico infantil y posesión de material pornográfico infantil.

El joven fue investigado y arrestado por agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) tras denuncias recibidas en su contra.

Según la “queja” publicada en el expediente criminal, Cedeño Gómez contactó a un menor de siete años a través de la aplicación de Tik Tok, le preguntó si podían ser amigos, le indicaba que era “cute” y que quería recibir fotos de parte del menor sin camisa.

Además, se alega que el joven le cuestionó al menor si sabía qué era la comunidad homosexual y que el niño también podía pertenecer a la misma.

“Sólo soy un niño”, se expone que le contestó el menor.

La información fue entregada al HSI por los padres del menor el 7 de enero pasado, lo que desató una investigación en la que un agente se hizo pasar por el menor para continuar la conversación. Se alude que el joven del MVC envió fotografías y pidió comenzar a dialogar a través de Whatsapp. El documento judicial alega que las conversaciones privadas se tornaron más sexuales.

“Quiero que veas mi pene, pero no te puedo llamar, por tus padres”, se alega que decía uno de los mensajes. También envió vídeos simulando sexo oral y presuntamente le indicó que eso le haría cuando se encuentren.

En las conversaciones que mantuvo Cedeño Gómez con el agente encubierto se pautó un encuentro, en el que el menor tendría que huir de la escuela.

Se informó que el día en que Cedeño Gómez fue intervenido por agentes federales, el pasado 12 de febrero, este “admitió que: Ha estado chateando con un menor de aproximadamente ocho años durante aproximadamente un mes y que sus conversaciones fueron sexualmente explícitas. Hablaron de tocarse y tener relaciones sexuales; coordinó un encuentro en persona con el menor con la intención de tener relaciones sexuales dentro de su vehículo, (y que) Cedeño Gómez tiene imágenes de pornografía infantil en su dispositivo celular y participa en un chat donde se comparte pornografía infantil”.

El documento fue firmado por la agente especial del HSI, Nicole Osterman.

Tras este arresto, el MVC suspendió sumariamente a Cedeño Gómez de sus cargos en la colectividad. Además, fue expulsado del Internado Legislativo Jorge Ramos Comas.