Jadhiel Andrés Cedeño Gómez, identificado como líder del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), espera por una decisión de la magistrada federal Giselle López Soler para conocer si permanecerá o no encarcelado durante el proceso judicial que se realizará en su contra por explotación sexual de menores.

Durante una vista de fianza, celebrada ayer, martes, la magistrada determinó que emitirá su decisión por escrito. En la espera, el joven permanece detenido.

Según el récord judicial del joven, quien ocupaba el cargo de coordinador del comité de asuntos LGBTTQI+ de la Juventud del MVC, se indicó que la fiscal Elba Gorbea se opuso a la posibilidad de que el acusado salga en libertad bajo fianza.

“El Gobierno, (representado por la fiscal federal), informó que solicitará la prisión preventiva. La defensa indicó que procederá mediante un ofrecimiento de libertad condicional. El abobado, (Jackson Boyd) Whetsel, declaró que existen múltiples recursos para la fianza y que se pueden establecer las condiciones adecuadas. La fiscal general Gorbea solicitó la detención basándose en el peligro para la comunidad y la naturaleza de los cargos”, establece el resumen de los hechos suscitados ayer en la corte.

Un gran jurado acusó el pasado jueves, 12 de febrero, a Cedeño Gómez de cargos de coacción y seducción de un menor o intento, recepción de material pornográfico infantil y posesión de material pornográfico infantil.

El joven, de 22 años y vecino de Carolina, fue investigado y arrestado por agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) tras denuncias recibidas en su contra.

De ser declarado culpable, Cedeño Gómez se enfrenta a una pena mínima obligatoria de prisión de 10 años a cadena perpetua por los delitos de coerción e incitación a un menor, una pena mínima de cinco años a cadena perpetua por recepción de material de explotación infantil y hasta 10 años de prisión por posesión de material de explotación infantil.

Tras este arresto, el MVC suspendió sumariamente a Cedeño Gómez de sus cargos en la colectividad. Además, fue expulsado del Internado Legislativo Jorge Ramos Comas.