Las autoridades federales dieron a conocer el arresto de un vecino de Carolina, al que le imputan cargos relacionados con explotación sexual de menores.

El imputado, identificado como Jadhiel Andrés Cedeño Gómez, de 22 años y quien según trascendió, pertenecía al Movimiento Victoria Ciudadana, colectividad donde ocupaba el cargo de coordinador del comité de asuntos LGBTTQI+ de la Juventud, fue arrestado el jueves. Según detalló la Fiscalía federal en un comunicado, entre diciembre del año pasado y febrero, Cedeño Gómez utilizó un celular, con el que le envió mensajes, tanto mediante aplicaciones de mensajería instantánea como por redes sociales, a un menor de siete años, con la intención de inducir, seducir y coaccionar al menor para que participara en actividades sexuales.

Las autoridades detallaron que también se le encontró posesión y recepción de pornografía infantil en su dispositivo celular. Agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) tuvieron a su cargo la investigación y arresto del individuo.

De ser declarado culpable, Cedeño Gómez se enfrenta a una pena mínima obligatoria de prisión de 10 años a cadena perpetua por los delitos de coerción e incitación a un menor, una pena mínima de cinco años a cadena perpetua por recepción de material de explotación infantil y hasta 10 años de prisión por posesión de material de explotación infantil.

Reaccional el MVC

Luego que trascendiera que el arrestado era miembro de la Juventud del Movimiento Victoria Ciudadana, la colectividad reaccionó al arresto e informó en que suspendió sumariamente a Cedeño Gómez de sus cargos en la colectividad.

“Inmediatamente referimos el asunto al Comité de Defensa del Código de Ética (CDCE), quienes se reunieron de manera extraordinaria y le suspendieron sumariamente de su participación en el MVC”, lee una publicación de la colectividad en redes sociales.

“Si bien reconocemos que le asiste la presunción de su inocencia y su derecho a defenderse, desde el MVC condenamos cualquier tipo de conducta que ponga en peligro el bienestar de nuestra niñez y juventud. De igual forma nos solidarizamos con las familias afectadas por los deplorables actos que se le imputan a este joven”, añade la publicación.

Según ha trascendido, Cedeño Gómez era coordinador del comité de asuntos LGBTTQI+ dentro de la Juventud del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC)