Dos hombres a los que se le imputaron cargos asociados a pornografía infantil y explotación de menores, fueron sentenciados a cumplir 12 y 13 años de cárcel en casos no relacionados, informó la Fiscalía Federal en un comunicado.

Uno de los individuos fue identificado como David Montes García, de 49 años y quien fue arrestado el 15 de octubre del año pasado por posesión de pornografía infantil. Según documentos judiciales, entre agosto de 2023 y junio de 2024, Montes García poseyó a sabiendas imágenes y videos sexualmente explícitos de menores de edad, incluyendo imágenes de bebés, prepúberes o menores de 12 años.

El Grupo de Investigación de Explotación Humana de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) ejecutó una orden de registro en el dispositivo móvil de Montes García y encontró un total de 367 imágenes, incluyendo fotos y videos de bebés, menores prepúberes y adolescentes participando en conductas sexualmente explícitas.

El acusado se declaró culpable el 9 de octubre de 2025 de un cargo de posesión de pornografía infantil. Por estos hechos, la jueza federal Gina R. Méndez Miró condenó a Montes García a 13 años de prisión y 15 años de libertad en probatoria.

En un segundo caso no relacionado, el 5 de febrero de 2026, un hombre identificado como Derek Orengo Delgado, de Ponce, fue sentenciado por la jueza Aida M. Delgado Colón, a 13 años y 4 meses de prisión por transportar a una menor para participar en actividades sexuales delictivas. Según documentos judiciales, en enero de 2025, Orengo Delgado transportó a sabiendas a una menor de 15 años a un motel en Juana Díaz para participar en actividades sexuales y tomó imágenes sexualmente explícitas de la menor. Orengo Delgado fue imputado el 7 de mayo de 2025, arrestado el 8 de mayo de 2025 y se declaró culpable el 23 de octubre de 2025.

Ambo casos estuvieron a cargo del Grupo de Trabajo de Delitos contra Niños de Puerto Rico, liderado por HSI.