Una ciudadana fue víctima de un robo domiciliario esta tarde en una residencia localizada en la carretera PR-842, del camino Los Cotto, en Caimito.

De acuerdo con la querella radicada a las 3:29 p.m. de hoy, miércoles, a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, tras los ladrones abandonar la residencia.

La perjudicada narró que al menos dos delincuentes armados irrumpieron en su residencia donde le ataron las manos para despojarla de un arma de fuego y de una camioneta marca Dodge RAM.

Posteriormente, los asaltantes huyeron del lugar sin causarle daño físico a la víctima.

La agente Génesis Tirado, del Precinto de Caimito, investigó y refirió el caso a los agentes de la División de Robo del CIC de San Juan.