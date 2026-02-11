( Suministrada por la Policía )

La jueza Nereida Salvá, del Tribunal de Caguas, determinó causa para arresto por un cargo de robo, a Joel López Vargas de 46 años, por hechos ocurridos en la tarde del 20 de enero.

El imputado fue encarcelado en el Complejo Correccional de Bayamón al no prestar la fianza de $60,000.

La pesquisa del agente José Olivera, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, reveló que López Vargas entró a la tienda Burlington ubicada en el centro comercial SHOP at Caguas, donde mediante amenaza de muerte a un empleado, se apropió de perfumes, carteras y luces LED, entre otros artículos.

La mercancía fue valorada en $671.98.

La vista preliminar fue pautada para el 24 de febrero.