En horas de la madrugada de hoy, agentes de la Policía de Puerto Rico realizaron un allanamiento en varios apartamentos del residencial La Alhambra, en Bayamón, donde ocuparon sustancias controladas y dinero en efectivo, y encontraron a dos menores de edad en el lugar.

La intervención fue realizada por personal adscrito a la División de Drogas Metropolitana, quienes diligenciaron una orden de Registro y Allanamiento como parte de los planes de trabajo establecidos por el superintendente Joseph González.

En el operativo fueron arrestados un hombre y una mujer, a quienes se les ocupó fentanilo, crack, marihuana y dinero en efectivo.

En relación con estos hechos, se notificó al Departamento de la Familia como parte del protocolo correspondiente, ya que al momento del allanamiento los detenidos se encontraban en compañía de dos menores de 3 y 4 años.

La investigación está a cargo de agentes adscritos a Drogas Metropolitana.