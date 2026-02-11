Dos hombres fueron asesinados en hechos por separado durante la madrugada de este miércoles en Río Piedras y Puerto Nuevo, informó la Policía de Puerto Rico.

El primer crimen se registró a las 12:04 a.m. en la calle 49 de las parcelas Falú, en Río Piedras.

De acuerdo con la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre disparos en el lugar. Al llegar, los agentes encontraron el cuerpo baleado de un hombre que no ha sido identificado.

El occiso fue descrito como de 25 a 30 años, tez trigueña, ojos marrones, bigote y chiva y de unas 200 libras. Vestía una camisa negra de manga larga con capucha un pantalón largo del mismo color tipo sudadera, medias negras con diseños de corazones rojos y tenis blancos y negro.

Como seña particular tenía un tatuaje en la muñeca derecha de una bola roja, en los dedos de la mano letras y triángulos, en la parte trasera del brazo izquierdo la palabra “bride” y otros que no fueron descritos, en el antebrazo derecho una cara del diablo y un búho con un ratón en el pecho y en un costado el nombre de Yolanda, entre otros.

Presentaba heridas de bala en el rostro, los brazos y piernas, en un costado costado, que le causaron la muerte en el acto.

Como evidencia se recuperó un cargador extendido marca Glock calibre .40 con 19 balas que estaba en la acera de la calle 49.

También se ocuparon casquillos de varios calibres.

El agente Eduardo Molina Natal y la fiscal Graciely Vega, investigaron la escena.

Horas más tarde, a las 2:47 a.m., otro asesinato fue reportado al lado izquierdo del edificio 18 del residencial Vista Hermosa, en Puerto Nuevo.

La Policía indicó que recibió una llamada al 9-1-1 que notificaba sobre una persona herida de bala y, al presentarse en la escena, los agentes hallaron el cadáver baleado de Juan Bautista Cotto Tirado, de 53 años, quien era una persona sin hogar.

Cotto Tirado estaba desempledo y no tenía antecedentes penales.

En la escena se ocuparon casquillos de diferentes calibres.

El motivo del este crimen no ha sido establecido.