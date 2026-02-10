El trapero Yovngchimi, cuyo nombre de pila es Ángel Javier Avilés Monzón, se declaró culpable en la mañana de este martes de un cargo por posesión de armas modificadas para disparar de manera automática.

La aceptación de su delito lo hizo tras haber alcanzado un acuerdo con la Fiscalía federal que le eliminó otros dos cargos adicionales que le fueron imputados. Se trataba de otro cargo por posesión de armas automáticas y uno por conspirar para traficar armas de fuego.

El acuerdo también recomienda que el trapero cumpla 18 meses o lo que representa un año y medio de prisión. Este periodo ya lo tiene casi cumplido, pues está encarcelado desde el 29 de diciembre de 2024.

Los datos salen a relucir en el expediente judicial de Avilés Monzón.

El trapero se declaró culpable ante la jueza federal María Antongiorgi Jordán.

Prueba presentada por la Fiscalía federal en la respuesta a una de las mociones presentadas por Yovngchimi para reclamar la libertad bajo fianza. ( Captura )

“El acusado estuvo presente en el tribunal, bajo custodia, y no requirió los servicios de un intérprete judicial certificado. El acusado fue puesto bajo juramento. El acusado fue declarado competente para declararse culpable. Se le informó al acusado sobre la naturaleza de los cargos. Además, también se le informó al acusado sobre las penas máximas que enfrenta, los derechos constitucionales, las consecuencias de renunciar a sus derechos constitucionales y las pautas legales aplicables. El tribunal aceptó el cambio de declaración del acusado y se presentó una declaración de culpabilidad por parte de Ángel Javier Avilés Monzón. El abogado defensor solicitó una fecha de sentencia acelerada. El Tribunal concedió la solicitud”, se informó en el expediente.

La fecha de la sentencia será el 16 de abril a las 9:30 a.m.

Como parte del expediente, se publicó hoy el acuerdo de culpabilidad. El mismo expone que el trapero estaba en posesión de una pistola, cuyo modelo se desconoce, modificada para disparar de manera automática, lo que representa una violación a leyes federales.

Las penas por el delito imputado son de 10 años de cárcel, tres años de libertad supervisada y una multa de hasta $250,000. No obstante, con el acuerdo alcanzado, la Fiscalía recomendó 18 meses de prisión, “a pesar del historial criminal del acusado”, dice el pliego.

Ante esta declaración de culpabilidad, quedó cancelado el inicio del juicio por jurado en contra de Yovngchimi, que estaba pautado para el 9 de marzo.

Documentos del expediente judicial del artista apuntan a que el trapero fue atrapado en una presunta ilegalidad por unos mensajes de textos extraídos del celular de otro cantante de música urbana, Luis Nomar Isaac Sánchez, mejor conocido como CDobleta. Estos extractos fueron corroborados en el celular del propio acusado, que fue confiscado el 16 de septiembre de 2024 por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés).

Ambos artistas urbanos formaban parte de un chat de WhatsApp de nombre “La Vuelta”. Además, formaban parte del grupo Víctor Pérez Fernández, alias “Vitu”, “Vitikin”, “Enano” y “La Cone”. Este último es el presunto manejador de CDobleta y se entregó a las autoridades federales en diciembre y fue acusado por un gran jurado federal junto a otros 15 alegados miembros de la ganga “La Familia”, cuyo grupo supuestamente operaba en los municipios de San Juan y Carolina. Se sospecha que el grupo es responsable por el asesinato del sargento Eliezer Ramos.